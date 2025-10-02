मेरी खबरें
    By Madanmohan malviya
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 11:05:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 11:07:01 PM (IST)
    Power Cut in Bhopal: जाटखेड़ी सहित 20 इलाकों में आज बिजली कटौती, देखें इनके नाम
    भोपाल में कई इलाकों में होगी बिजली कटौती।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। शहर के जाटखेड़ी सहित 20 इलाकों में आज बिजली कटौती की जाएगी। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक रापड़िया, बर्रई, कस्तूरी विहार, कस्तूरी होम्स, बागली, पाम विष्ठा कॉलोनी, अमलतास गोल्ड एस्टेट, मक्सी, मेकर रिगालिया कालोनी, सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक रेड स्क्वेयर, जाटखेड़ी, महेंद्रा ग्रीन वुड, दिव्य वाणी, पारस विला, स्ट्रेलिंग ग्लोबल ग्रांड, सागर पर्ल, मेट्रो आशियाना, इडन पार्क सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी।

