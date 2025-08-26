मेरी खबरें
    भोपाल में गणेश उत्सव की तैयारियां पूरीं... पंडालों में लगेंगे कैमरे, विसर्जन घाटों पर गोताखोर रहेंगे तैनात

    भोपाल नगर निगम ने गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव की तैयारियां तेज कर दी हैं। निगमायुक्त हरेंद्र नारायण ने अधिकारियों को प्रतिमा संग्रहण, विसर्जन स्थल, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा संसाधनों की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रमुख घाटों पर विशेष इंतजाम और अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 09:31:35 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 09:31:35 AM (IST)
    गणेश उत्सव का उत्साह जोरों पर है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. गणेश-दुर्गा उत्सव हेतु निगम की तैयारियां तेज की गईं।
    2. प्रतिमा विसर्जन केवल निर्धारित कुंडों और घाटों पर होगा।
    3. साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल और सड़क मरम्मत के निर्देश।

    भोपाल ब्यूरो। नगर निगम ने गणेश उत्सव और आगामी दुर्गा उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को माता मंदिर स्थित निगम कार्यालय में आयोजित बैठक में निगमायुक्त हरेंद्र नारायन ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित कुंडों और घाटों पर ही कराया जाएगा।

    विसर्जन की होगी पूरी व्यवस्था

    निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि डोल ग्यारस से अनंत चतुर्दशी तक गणेश प्रतिमाओं का संग्रहण वार्ड और जोन स्तर पर किया जाए। इसके लिए बनाए गए संग्रहण स्थलों, विसर्जन कुण्डों और घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। पूजन सामग्री को अलग से एकत्र कर निष्पादन स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जोन स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।

    साफ-सफाई और मरम्मत कार्य पर रहेगा जोर

    निगम आयुक्त ने कहा कि विसर्जन स्थलों और चल समारोह मार्गों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल सुविधा और सड़कों के गड्ढों की मरम्मत समय पर पूरी की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोर, क्रेन, फायर ब्रिगेड और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।

    प्रमुख घाटों पर विशेष इंतजाम

    प्रेमपुरा, शाहपुरा, बैरागढ़, रानी कमलापति और हथाईखेड़ा डैम पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करने पर जोर दिया गया है। निगमायुक्त ने अधिकारियों को आठ-आठ घंटे की ड्यूटी लगाने को कहा, जिससे किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो।

    जुलूस और विसर्जन स्थलों पर निगरानी

    बैठक में जुलूस मार्ग, प्रतिमा स्थलों, पंडालों और विसर्जन घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और बिजली की आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। थाना प्रभारियों से विस्तृत जानकारी लेकर उन्हें पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए।

    अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश

    पुलिस आयुक्त ने थाना क्षेत्रों में देर रात तक गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा। अवैध शराब, आर्म्स, मादक पदार्थों और जुआ-सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निगरानी बदमाशों और आदतन अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के भी आदेश दिए गए।

