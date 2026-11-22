नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से 20 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों की सूची और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होगी।

प्रदेश में शिक्षकों की यह पहली पात्रता परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में शिक्षकों की यह पहली पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को वर्ष 2028 तक तीन साल के अंतराल में पात्रता परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों की पात्रता परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर साल दो परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। हालांकि, मध्यप्रदेश में इस साल एक ही परीक्षा आयोजित हो सकेगी।