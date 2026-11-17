एमपी में जल संकट से निपटने की तैयारी, सार्वजनिक नलों में टोंटी अनिवार्य, निजी जल स्रोतों का होगा अधिग्रहण

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इस वर्ष प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण नदी, तालाब, बांध एवं अन्य जल स्रोतों में पर्याप्त जल संग्रहण नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रदेश में जल संकट के आसार दिख रहे हैं। इससे निपटने के लिए इसी माह से नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत कराई जाएगी। सार्वजनिक नलों में टोंटी लगाना अनिवार्य होगा, जिससे पानी का अनावश्यक अपव्यय रोका जा सके।

बांध, जलाशय एवं नदियों जैसे उपलब्ध सतही जल स्रोतों का प्राथमिकता से उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से समय रहते की जाएगी। जल संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर निकाय के स्वयं के अथवा अधिग्रहित जल स्रोतों से पानी के परिवहन के लिए निकाय के टैंकरों का ही उपयोग किया जाएगा।