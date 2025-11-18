मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत... टीचर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, सात महीने से कर रहा था प्रताड़ित

    MP News: टीआई अंजना दुबे के मुताबिक 32 वर्षीय महिला शिक्षिका है। जबकि आरोपी राकेश कुमार शुक्ला प्राचार्य हैं। महिला ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि 1 अप्रैल से स्कूल के प्राचार्य राकेश कुमार शुक्ला उनके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्हें बात नहीं मानने पर अलग-अलग तरीकों से परेशान भी किया जा रहा था।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:51:43 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:51:43 PM (IST)
    प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत... टीचर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, सात महीने से कर रहा था प्रताड़ित
    प्रिंसिपल पर टीचर ने लगाया छेड़खानी का आरोप। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. प्रिंसिपल पर टीचर ने लगाया छेड़खानी का आरोप
    2. प्रिंसिपल करीब सात महीने से कर रहा था प्रताड़ित
    3. प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद इलाके में एक शासकीय स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की महिला टीचर को करीब सात महीने से छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

    छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करने का आरोप

    टीआई अंजना दुबे के मुताबिक 32 वर्षीय महिला टीचर है। जबकि आरोपी राकेश कुमार शुक्ला प्रिंसिपल हैं। महिला ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि 1 अप्रैल से स्कूल के प्रिंसिपल राकेश कुमार शुक्ला उनके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्हें बात नहीं मानने पर अलग-अलग तरीकों से परेशान भी किया जा रहा था।


    यह भी पढ़ें- 'साहब मेरा पति बांग्लादेशी महिला के साथ...', कलेक्टर के सामने पत्नी ने लगाई न्याय की गुहार, मारपीट का भी लगाया आरोप

    प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज

    आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने सोमवार रात में प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि अभी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है कि वह स्कूल में देर से आने को लेकर टीचर को टोकते थे, इसलिए उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.