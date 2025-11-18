प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत... टीचर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, सात महीने से कर रहा था प्रताड़ित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद इलाके में एक शासकीय स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की महिला टीचर को करीब सात महीने से छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करने का आरोप टीआई अंजना दुबे के मुताबिक 32 वर्षीय महिला टीचर है। जबकि आरोपी राकेश कुमार शुक्ला प्रिंसिपल हैं। महिला ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि 1 अप्रैल से स्कूल के प्रिंसिपल राकेश कुमार शुक्ला उनके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्हें बात नहीं मानने पर अलग-अलग तरीकों से परेशान भी किया जा रहा था।