प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत... टीचर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, सात महीने से कर रहा था प्रताड़ित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नजीराबाद इलाके में एक शासकीय स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्कूल की महिला टीचर को करीब सात महीने से छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
टीआई अंजना दुबे के मुताबिक 32 वर्षीय महिला टीचर है। जबकि आरोपी राकेश कुमार शुक्ला प्रिंसिपल हैं। महिला ने थाना पुलिस को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी कि 1 अप्रैल से स्कूल के प्रिंसिपल राकेश कुमार शुक्ला उनके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित कर रहे हैं। इतना ही नहीं उन्हें बात नहीं मानने पर अलग-अलग तरीकों से परेशान भी किया जा रहा था।
आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने सोमवार रात में प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि अभी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल का कहना है कि वह स्कूल में देर से आने को लेकर टीचर को टोकते थे, इसलिए उनके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।