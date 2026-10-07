भोपाल में 110 एंबुलेंसों के साथ सड़क पर उतरे निजी अस्पताल संचालक; आयुष्मान भुगतान संकट पर 1000 एंबुलेंस के साथ दिल्ली कूच का ऐलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आयुष्मान भारत योजना के भुगतान संकट को लेकर निजी अस्पताल संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली कूच से पहले मंगलवार को भोपाल के एयरोसिटी क्षेत्र में 110 एंबुलेंस के काफिले के साथ अस्पताल संचालकों ने शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को चेताया।

दरअसल, आयुष्मान योजना के तहत महीनों से भुगतान लंबित है। क्लेम रिजेक्शन, भारी कटौतियों और एनएबीएच प्रमाणन को अनिवार्य किए जाने से छोटे और मध्यम अस्पतालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। इसी को लेकर प्रदेशभर के अस्पताल संचालक लामबंद हुए हैं।

दिल्ली कूच की तैयारी

संगठनों ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। योजना के अनुसार करीब 1000 एंबुलेंस दिल्ली भेजी जाएंगी। ये सभी एक साथ नहीं, बल्कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा सहित अलग-अलग जिलों से छोटे-छोटे जत्थों में रवाना होंगी।

बन रही रणनीति

एंबुलेंसों के दिल्ली पहुंचने के बाद जंतर-मंतर या निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए अस्पताल संगठनों की संयुक्त कोर कमेटी की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में जत्थों के रवाना होने का शेड्यूल, दिल्ली में ठहराव और प्रदर्शन स्थल पर अंतिम मुहर लगेगी।