भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी शुरू, मंडियों में अतिरिक्त काउंटर खोलने के निर्देश

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। भावांतर योजना के तहत शुक्रवार से जिले की उपज मंडयिों में सोयाबीन की खरीदी शुरू हो गई। कलेक्टर संदीप जीआर ने मंडी पहुंचकर खरीदी शुरू कराई और अधिकारियों को जिले की सभी मंडियों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इस दौरान उन्होंने किसानों की उपज देखी व उनसे व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी किसानों से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर खरीदी का कार्य करें। वहीं किसानों से भी अपील की कि वह सोयाबीन एवं मक्का की उपज को सुखाकर मंडी में लाएं एवं मंडी में शांति बनाए रखकर उपार्जन का कार्य करें।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की दिन में भोजन अवकाश 2 घंटे की बजाए एक घंटे का किया जाए जिससे कि किसान भाइयों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े और उपार्जन का शुभारंभ भी प्रातः काल से शुरू किया जाए। सभी मंडियों में अतिरिक्त काउंटर लगाएं कलेक्टर ने किसानों से कहा कि आप सभी अपनी सोयाबीन एवं मक्का की उपज को सुखाकर लाएं जिससे कि खरीदी में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों की सुविधा की दृष्टि से सागर मंडी सहित जिले की सभी मंडियों में अतिरिक्त काउंटर लगाएं जिससे कि समय पर उनका उपार्जन हो सकें। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए मंडी परिसर में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिसमें विशेष रूप से छाया, पानी एवं माइक सिस्टम लगाए। साइन बोर्ड लगाएं जिससे की किसान भाइयों को अपनी फसल बेचने में सहुलियत हो।