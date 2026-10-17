ओबीसी छात्रवृत्ति और आरक्षण पर गरमाई सियासत; भोपाल में मंत्रियों के निवास घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारी, तीन दिन का अल्टीमेटम

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) विद्यार्थियों की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की लंबित सीटों और आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन की मांग को लेकर शुक्रवार को भोपाल में आंदोलन किया गया। आजाद समाज पार्टी और जेएवाई मूवमेंट ओबीसी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने तरुण पुष्कर चौराहे पर अपनी मांगें उठाईं। साथ ही मंत्री कृष्णा गौर और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास का घेराव किया।

जेएवाई मूवमेंट ओबीसी के संस्थापक लखपत गुर्जर ने कहा कि वर्ष 2025-26 की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की 14 सीटें अब तक लंबित हैं।

पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिए बिना नई चयन प्रक्रिया शुरू करना उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने सरकार से तीन दिन के भीतर ठोस और लिखित निर्णय लेने की मांग की।

लंबित मामलों की जांच में देरी का आरोप