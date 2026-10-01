32 बैगा बच्चों की मौत के 107 दिन बाद बालाघाट पहुंचे राहुल गांधी; 33 मिनट रुके, कहा- लोकसभा में उठाऊंगा मुद्दा

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, जगला गांव (बालाघाट)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जगला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने कुपोषण और बीमारियों के कारण अपने बच्चों को खोने वाले बैगा जनजाति के लोगों से मुलाकात की।

32 बच्चों की मौत के 107 दिन बाद यहां पहुंचे राहुल गांधी ने केवल 33 मिनट आदिवासियों से बातचीत की। उनसे स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, रोजगार, कुपोषण और सरकारी योजनाओं के बारे में जाना।

लोकसभा में उठेगा बच्चों की मौत का मुद्दा

बता दें, 16 जून को प्रशासन ने जिले में खसरा, मलेरिया और कुपोषण से 32 बच्चों की मौत की पुष्टि की थी। मीडिया से चर्चा में राहुल गांधी ने कहा -

सरकार ने यहां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसा लगा कि हिंदुस्तान के बीच में ही भारत और राज्य की सरकार नहीं है।

इस घटना को सरकारी विफलता करार देते हुए कहा कि वह इस गंभीर मामले और आदिवासियों की दुर्दशा को लोकसभा में प्रमुखता से उठाएंगे।

राहुल ने किया जनसंवाद