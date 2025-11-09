मेरी खबरें
    MP में राहुल गांधी को मिली 10 पुशअप लगाने की सजा, जानें क्या था आरोप

    MP में राहुल गांधी को मिली 10 पुशअप लगाने की सजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राहुल गांधी फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्हें पार्टी के अनुशासन को एक बार भंग किया तो उन्हें सजा दी गई। जी हां, कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण में अनुशासन पर खासा जोर दिया जा रहा है। विलंब से पहुंचने वालों के लिए ताली बजाकर अहसास कराया जाता है। उसे कोई न कोई दंड भी दिया जाता है। पार्टी नेता राहुल गांधी भी इससे अछूते नहीं रहे।

    'कम से कम 10 पुशअप लगाने होंगे'

    शनिवार को वरिष्ठ नेताओं से बैठक के कारण राहुल गांधी प्रशिक्षण सत्र में 20 मिनट विलंब से पहुंचे। प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव ने राहुल गांधी को दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है? इसके बाद राव ने कहा कि कम से कम 10 पुशअप लगाने होंगे। इसके बाद क्या राहुल गांधी ने पुशअप लगाए।


    'योग्यता से कोई समझौता नहीं होगा'

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उन्होंने समन्वय पर जोर दिया है। साथ ही निर्देशित किया है कि योग्यता से कोई समझौता नहीं होगा यानी नियुक्तियां अब मेरिट के आधार पर ही की जाएंगी।

    जिला अध्यक्षों से अलग-अलग संवाद किया

    राहुल गांधी ने शनिवार को पचमढ़ी में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों से अलग-अलग संवाद किया। उनका संदेश साफ है कि जनता को भाजपा के कुप्रबंधन से मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट होकर एक दिशा में काम करना होगा। समन्वय बनाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाई हैं, जो राजनीतिक मामलों पर निर्णय लेने की समिति है। इसकी नियमित बैठकें होंगी।

