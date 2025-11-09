MP में राहुल गांधी को मिली 10 पुशअप लगाने की सजा, जानें क्या था आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राहुल गांधी फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान उन्हें पार्टी के अनुशासन को एक बार भंग किया तो उन्हें सजा दी गई। जी हां, कांग्रेस जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण में अनुशासन पर खासा जोर दिया जा रहा है। विलंब से पहुंचने वालों के लिए ताली बजाकर अहसास कराया जाता है। उसे कोई न कोई दंड भी दिया जाता है। पार्टी नेता राहुल गांधी भी इससे अछूते नहीं रहे।

'कम से कम 10 पुशअप लगाने होंगे' शनिवार को वरिष्ठ नेताओं से बैठक के कारण राहुल गांधी प्रशिक्षण सत्र में 20 मिनट विलंब से पहुंचे। प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव ने राहुल गांधी को दंडात्मक कार्रवाई की जानकारी दी तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है? इसके बाद राव ने कहा कि कम से कम 10 पुशअप लगाने होंगे। इसके बाद क्या राहुल गांधी ने पुशअप लगाए।