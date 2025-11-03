मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indian Railway News: रेलवे ने किया चार विशेष ट्रेनों का एलान, MP के इस रूट से होकर गुजरेंगी

    Special Train: त्योहारी सीजन और बढ़ते यात्रीभार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चार विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। ये सभी ट्रेनें भोपाल मंडल के प्रमुख जंक्शन इटारसी से होकर गुजरेंगी। रेलवे की इस पहल से न केवल अतिरिक्त यात्री दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी बल्कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 06:59:52 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 07:39:00 PM (IST)
    Indian Railway News: रेलवे ने किया चार विशेष ट्रेनों का एलान, MP के इस रूट से होकर गुजरेंगी
    Indian Railway News: यात्रियों की सुविधा के लिए इटारसी होकर चार विशेष ट्रेनों का संचालन।

    HighLights

    1. चार विशेष ट्रेनों का संचालन नवंबर में होगा।
    2. सभी ट्रेनें इटारसी जंक्शन से होकर गुजरेंगी।
    3. यात्रीभार नियंत्रित करने रेलवे की बड़ी पहल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए चार विशेष ट्रेनों (Special Trains) के संचालन का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें इटारसी जंक्शन से होकर गुजरेंगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी।

    1. बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05265)

    यह विशेष ट्रेन 11 नवंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे बरौनी से रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 5:45 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। ट्रेन रात 1:20 बजे सतना, 2:55 बजे कटनी, 4:05 बजे जबलपुर, तथा 9:05 बजे इटारसी पहुंचेगी।

    ठहराव: मोकामा, बाढ़, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, प्रयागराज छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नंदुरबार, वलसाड।

    कोच संरचना: 8 थर्ड एसी, 4 इकॉनमी थर्ड एसी, 7 स्लीपर, 1 सामान्य श्रेणी, 1 जनरेटर कार, 1 एसएलआरडी।

    2. बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05267)

    यह ट्रेन 12 नवंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे बरौनी से चलेगी और समान रूट व समय सारणी अपनाएगी।

    कोच संरचना: 12 थर्ड एसी, 6 स्लीपर, 1 जनरेटर कार और 1 एसएलआरडी।

    3. बरौनी-एरणाकुलम जंक्शन स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05263)

    यह स्पेशल ट्रेन 11 और 12 नवंबर 2025 को रात 10:30 बजे बरौनी से रवाना होगी और चौथे दिन सुबह 6:00 बजे एरणाकुलम जंक्शन पहुंचेगी।

    ठहराव: मोकामा, पटना, दानापुर, प्रयागराज छिवकी, सतना, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा, गुडुर, पेरम्बूर, काटपाड़ी, सेलम, इरोड, पलक्कड़, थ्रिसुर, आलुवा।

    कोच संरचना: 2 इकॉनमी थर्ड एसी, 8 स्लीपर, 8 सामान्य श्रेणी, 1 जनरेटर कार, 1 एसएलआरडी।

    4. मुजफ्फरपुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05545)

    यह ट्रेन 11 और 12 नवंबर 2025 को रात 9:15 बजे मुजफ्फरपुर से चलेगी और तीसरे दिन रात 11:50 बजे सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु पहुंचेगी।

    ठहराव: हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, प्रयागराज छिवकी, सतना, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, वारंगल, विजयवाड़ा, काटपाड़ी, जोलारपेट्टई, कृष्णराजपुरम।

    कोच संरचना: स्लीपर, सामान्य श्रेणी और एसएलआरडी कोच।

    रेलवे ने कहा कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से त्योहारों के दौरान यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और भीड़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.