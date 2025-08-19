मेरी खबरें
    पितृपक्ष पर रेलवे की सौगात! भोपाल से गया के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

    रेल प्रशासन के जरिये पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में श्राद्ध जैसे धार्मिक कार्य के लिए गया जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी हो और ट्रेनों में भारी भीड़ से राहत मिलेगी। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुगमता और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा।

    By vikas verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 09:39:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 09:39:14 PM (IST)
    भोपाल से गया के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन।

    HighLights

    1. पितृपक्ष के लिए एमपी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गया पहुंचेंगे
    2. इसके लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है
    3. रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के बीच चलेगी ट्रेन

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गया में पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेल प्रशासन ने रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के बीच विशेष स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुगमता और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा।

    गाड़ियों का संचालन

    • गाड़ी संख्या 01661 रानी कमलापति-गया पितृपक्ष स्पेशल

    • यह ट्रेन 07, 12 और 17 सितंबर को रानी कमलापति स्टेशन से दोपहर 1:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 09:30 बजे गया पहुंचेगी।

    • गाड़ी संख्या 01662 गया-रानी कमलापति पितृपक्ष स्पेशल

    • यह ट्रेन 10, 15 और 20 सितम्बर को गया स्टेशन से दोपहर 2:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:45 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी।

    इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन

    दोनों दिशाओं में यह ट्रेन भोपाल, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी-आन-सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर ठहरेगी।

