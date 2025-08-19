पितृपक्ष पर रेलवे की सौगात! भोपाल से गया के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गया में पितृपक्ष के अवसर पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रेल प्रशासन ने रानी कमलापति-गया-रानी कमलापति के बीच विशेष स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सुगमता और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा।