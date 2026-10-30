MP Weather: एमपी के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, चक्रवात 'अर्णब' के असर से बदला प्रदेश का मौसम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चक्रवाती तूफान अर्णब के प्रभाव के चलते शुक्रवार को समूचे प्रदेश में बादलों का डेरा रहा, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। प्रदेश के पूर्वी अंचलों में वर्षा दर्ज की गई। दिनभर बादलों की मौजूदगी से अधिकतम तापमान में औसतन पांच से छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई, जबकि रात का पारा सामान्य से दो से तीन डिग्री अधिक रहा।

राजगढ़ और सीधी में सर्वाधिक बारिश वर्षा के आंकड़ों के अनुसार छतरपुर के खजुराहो, राजगढ़ और सीधी में सर्वाधिक तीन-तीन मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इसके अलावा नौगांव में 2.0 मिलीमीटर, सतना, शिवपुरी, टीकमगढ़ व उमरिया में 1.0 मिलीमीटर, दतिया में 0.8 मिलीमीटर, सागर में 0.7 मिलीमीटर और जबलपुर, मलाजखंड और रीवा में 0.4 मिलीमीटर पानी गिरा।