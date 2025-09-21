मेरी खबरें
    भोपाल में चल रही राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप, 100 से ज्यादा प्लेयर्स हवा के रुख पर दिखा रहे दम

    भोपाल के बड़े तालाब पर राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप चल रही है। देश भर से 100 से ज्यादा प्लेयर्स भाग ले रहे हैं। तेज हवाओं के बावजूद खिलाड़ी दम दिखा रहे हैं। एमपी राज्य सेलिंग अकादमी के 29 खिलाड़ी भी इनमें शामिल हैं। आज दो रेस होंगी, विजेता और तय होंगे।

    By lalit katariya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:46:37 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:53:59 AM (IST)
    भोपाल में चल रही राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप, 100 से ज्यादा प्लेयर्स हवा के रुख पर दिखा रहे दम

    1. प्रतियोगिता में शगुन झा, शारन्य, एकलव्य बाथम अपनी श्रेणियों में आगे चल रहे है।
    2. बड़े तालाब पर सेलिंग प्रतियोगिता से युवाओं की खेल प्रतिभा को मिला प्रोत्साहन।
    3. भोपाल में इस बार तेज हवाओं की वजह से सेलिंग में हो रही है परेशानी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के बड़े तालाब पर आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैपियनशिप में सेलिंग स्कूल भोपाल की शगुन झा 29ईआर में, शारन्य 29 ईआर बालक में, एकलव्य बाथम 420 ड, राजवीर आईएलसीए-4, और तुलसी पटेल आईएलसीए-4 बालिक में आगे चल रहे हैं। आज दो रेस होंगी। इसी आधार पर विजेता तय हो जाएंगे।

    इस टूर्नामेंट में देश भर के 100 से ज्यादा प्लेयर्स भागीदारी कर रहे हैं। इनमें मप्र राज्य सेलिंग अकादमी भोपाल यानी नेशनल सेलिंग स्कूल के 29 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आमतौर पर भोपाल का मौसम हमेशा स्पर्धा के अनुकूल होता है, लेकिन इस बार तेज हवाओं के कारण स्पर्धा में बाधा भी हुई है।

    रंग-बिरंगी बोट पर हवा के साथ तालमेल बनाकर दिखाया दम

    इसके पहले शुक्रवार को सुबह मौसम खराब होने के कारण रेस नहीं हो सकी, लेकिन दोपहर को मौसम अनुकूल होते ही राजा भोज मल्टीकलास सेलिंग चैंपियनशिप में दो रेस आयोजित हुई। महाराष्ट्र की नन्हीं चैंपियन वृतिक म्हात्रे ने अपने वर्ग में जोरदार प्रदर्श किया। वृतिका ने ऑप्टिमिस्ट ग्रीन वर्ग की पहली रेस में पहला और दूसरी में पहला स्थान प्राप्त कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

    बालक वर्ग में आईएनवीटी के अक्षत कुमार ने पहली रेस में पहला तथा दूसरी रेस में आरएमवायी के शिवाय शेखर ने पहला स्थान प्राप्त किया था। बालिका ऑप्टिमिस्ट में टीएएसए की श्रेया कृष्णा लक्ष्मी नारायण ने दोनों रेसों में पहला स्थान प्राप्त किया। बालक ऑप्टिमिस्ट की पहली रेस में टीसीए के तेलगु कार्तिक ने पहला और दूसरी रेस में एनएसएस के समर पचेश्वर ने पहला स्थान पाया। 420 मिक्स्ड इवेंट में एनएसएस के एकलव्य बाथम दोनों रेस में पहले स्थान पर रहे थे।

