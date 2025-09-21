'अयोध्या में मुस्कुरा रहे राम, कृष्ण भी मुस्कुराएंगे...', वृंदावन में बोले डॉ. सीएम मोहन यादव

नईदुनिया, वृंदावन। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान श्रीराम मुस्कुराते हुए विराजमान हैं, वैसे ही मथुरा में भी भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात उस समय कही जब वे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए वीर जवानों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से सैनिक कल्याण बोर्ड को 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

वृदावन पहुंचे थे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रविवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे हेलिकॉप्टर से वृंदावन पहुंचे। वहां से वे सीधे केशवधाम पहुंचे, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने वृंदावन को भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि बताते हुए कहा कि यह स्थान विश्वभर के भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। उन्होंने याद दिलाया कि भगवान श्रीकृष्ण, उनके भ्राता बलराम और उनके मित्र सुदामा ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सांदीपनि मुनि के आश्रम में प्राप्त की थी। यह स्थल आज भी पांच हजार वर्ष पुराना होने के बावजूद ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है।