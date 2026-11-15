भोपाल: पेनड्राइव से थाने के कंप्यूटर में पहुंचा था रैंसमवेयर, 16 दिन बाद रिकवर किया डेटा
भोपाल के अयोध्यानगर पुलिस थाने के कंप्यूटर में संक्रमित पेनड्राइव के जरिए रैंसमवेयर और अन्य हानिकारक प्रोग्राम पहुंचे थे। कंप्यूटर चालू होते ही मैलवेयर सक्रिय होकर फाइलें लॉक करने लगा।
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 11:39:25 AM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 11:39:25 AM (IST)
फोटो एआई से तैयार की गई है।
HighLights
- भोपाल के अयोध्यानगर पुलिस थाने का मामला
- पेनड्राइव के जरिए सिस्टम में पहुंचा वायरस
- MP में वायरस अटैक के बाद पहली बार डेटा रिकवरी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भोपाल के अयोध्यानगर पुलिस थाने के कंप्यूटर सिस्टम में हुए साइबर हमले के बाद अब एक सिस्टम का महत्वपूर्ण डेटा वापस पा लिया गया है। मध्य प्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पान्स टीम (एमपी सर्ट) ने तकनीकी अनुसंधान के जरिए थाने के प्रभावित कंप्यूटर की फाइलों को सफलतापूर्वक अनलॉक कर दिया है। पिछले माह हुए साइबर हमले में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण फाइलें लॉक हो गई थीं।
प्रदेश में पहली बार ऐसी डेटा रिकवरी
रैंसमवेयर हमले के डेटा रिकवर करने का यह प्रदेश का पहला मामला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कंप्यूटर में संक्रमण एक संक्रमित पेनड्राइव (यूएसबी) के जरिए पहुंचा था। इसके माध्यम से रैंसमवेयर और अन्य हानिकारक प्रोग्राम सिस्टम में दाखिल हुए।
जांच में यह भी पता चला कि मैलवेयर के कुछ हिस्से ऐसे थे, जो कंप्यूटर चालू होते ही सक्रिय हो जाते थे। इसके बाद धीरे-धीरे सिस्टम की फाइलें लॉक होती चली गईं।
वायरस की पहचान करना चुनौती
हमले का तरीका जटिल होने के कारण शुरुआती स्तर पर इसकी पहचान करना मुश्किल था। एमपी सर्ट की टीम ने रैंसमवेयर के काम करने के तरीके, फाइलों को लाक करने और उन्हें दोबारा खोलने की प्रक्रिया का परीक्षण किया। लगातार तकनीकी अनुसंधान के बाद डेटा रिकवरी संभव हो सकी। इससे पुलिस के महत्वपूर्ण रिकार्ड वापस मिल पाया।
तकनीकी टीम ने अपनी साइबर सुरक्षा रिसर्च लैब में रैंसमवेयर की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। इसके बाद फाइलों को डिक्रिप्ट (कूटबद्ध फाइलों को दोबारा पढ़ने योग्य बनाना) कर डेटा वापस प्राप्त करने में सफलता मिली।- वैभव श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक, एमपी सर्ट