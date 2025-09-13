अधर में अटकी MP के 400 कॉलेजों की मान्यता, टेंशन में आए छात्र, परिजन भी चिंतित

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में करीब 400 नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इनमें 33 नए और 370 पुराने कॉलेज शामिल हैं, जिसमें निजी और शासकीय दोनों तरह के कॉलेज आते हैं। इंडियन नेशनल काउंसिल ने प्रवेश के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि तय की है, लेकिन अब तक इन कॉलेजों को मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से मान्यता नहीं मिल पाई है।

प्रवेश प्रक्रिया पर संकट मान्यता न मिलने से छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। यदि मान्यता के बिना प्रवेश होता है तो भविष्य में डिग्री और नौकरी से जुड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़े ऐसे हालात छात्रों के करियर पर सीधा असर डाल सकते हैं।