एमपी में सरकारी योजनाओं के कर्ज की वसूली बनी चुनौती, ग्रामीण आवास मिशन में 71% तो उद्यम क्रांति में 40% लोन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में सरकारी योजनाओं के तहत बैंकों की ओर से बांटे गए कर्ज की वसूली बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कई योजनाओं में एनपीए का स्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की है, जहां योजना के कुल बकाया कर्ज का 71.40 प्रतिशत एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) हो चुका है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी करीब 40 प्रतिशत कर्ज एनपीए हो चुका है।

मुद्रा योजना में सर्वाधिक 2,567 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए वहीं, एनपीए की कुल रकम की दृष्टि से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सबसे आगे है। इसमें 2,567 करोड़ रुपये का कर्ज एनपीए की श्रेणी में पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 1,631 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति एवं स्वरोजगार योजनाओं में करीब 399 करोड़ रुपये की वसूली अटकी हुई है।