एमपी में विदेशी संपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं को राहत, 31 दिसंबर तक दे सकते हैं जानकारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विदेश में संपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति रखने वाले छोटे करदाताओं के लिए जानकारी देने का अभी भी अवसर है। फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 के तहत ऐसे करदाता 31 दिसंबर 2026 तक अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं। इस प्रविधान को लेकर व्यापारियों के बीच कई तरह की जिज्ञासाएं हैं।

संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना इन्हीं सवालों के समाधान के लिए सोमवार को भोपाल टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने परिचर्चा आयोजित की। कार्यक्रम में प्रधान आयकर आयुक्त सृजनी मोहंती ने कहा कि आयकर अधिनियम 2025 में किए गए संशोधनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाना है। संयुक्त आयकर आयुक्त सौरभ शर्मा ने नए प्रविधानों की बारीकियां समझाईं। आयकर अधिकारी आशीष मोदगिल ने कहा कि करदाता नए नियमों को लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।