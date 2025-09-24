मेरी खबरें
    Reservation in Promotions: मप्र में पदोन्नति नियम को लेकर हाई कोर्ट में 25 सितंबर को होगी सुनवाई

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 09:34:29 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 09:39:32 PM (IST)
    Reservation in Promotions: मप्र में पदोन्नति नियम को लेकर हाई कोर्ट में 25 सितंबर को होगी सुनवाई
    पदोन्‍नति में आरक्षण पर सुनवाई।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पदोन्नति नियम को लेकर हाई कोर्ट जबलपुर में गुरुवार को सुनवाई होगी। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश पर नियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण सशर्त पदोन्नति दी जाएगी।

    पदोन्नति नियम को सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने चुनौती है। याचिका में कहा गया है कि जब सरकार ने नए नियम बना लिए हैं तो यह स्पष्ट है कि 2002 के नियम निरस्त करने का निर्णय सही था।

    ऐसे में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। इससे भ्रम की स्थिति बन रही है। दरअसल, पुराने नियम से जो पदोन्नतियां हुई हैं, उन्हें सरकार वापस नहीं लेना चाहती है इसलिए याचिका वापस नहीं ली जा रही है।

    इससे स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। जबकि, सरकार नौ वर्ष से रुकी पदोन्नति प्रारंभ करना चाहती है। नए नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए निर्देशों की रोशनी में तैयार किए गए हैं। इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

