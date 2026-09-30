भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या, नए नौकर पर संदेह, घटना के बाद से है गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरज नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रातीबड़ थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।