भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या, नए नौकर पर संदेह, घटना के बाद से है गायब
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरज नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी राकेश अग्...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 09:22:09 AM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 11:02:10 AM (IST)
भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की गला रेतकर हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
HighLights
- रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की हुई उनके घर पर हत्या
- अपनी पत्नी के साथ रहते थे रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल
- शुरुआती जांच में घर पर काम करने वाले नौकर नपर है शक
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरज नगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी राकेश अग्रवाल की उनके ही घर में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रातीबड़ थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पत्नी के साथ घर पर मौजूद थे पूर्व अफसर
मिली जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ सूरज नगर स्थित निज निवास पर रहते थे। शुरुआती जांच में घर पर काम करने वाले एक नौकर पर शक जताया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो घटना के बाद से गायब है।