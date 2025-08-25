नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली पर घर जाने की चाहत रखने वाले यात्रियों को इस बार भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार में अभी दो महीने का समय बाकी है, लेकिन भोपाल से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली ज्यादातर प्रमुख ट्रेनों में रिजर्वेशन की स्थिति लगभग फुल हो चुकी है। खासतौर पर 15 से 18 अक्टूबर के बीच की तारीखों में तो भोपाल से गोरखपुर और पटना जाने वाली ट्रेनों में लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है।

लगातार बढ़ रही है टिकट की डिमांड रेलवे सूत्रों के अनुसार, त्योहार के समय घर लौटने वाली भारी भीड़ के कारण टिकट की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। यही वजह है कि यात्री अभी से कन्फर्म टिकट पाने के लिए परेशान हैं। कई लोग मजबूरी में निजी बसों, टैक्सी और अन्य साधनों का सहारा लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, रेलवे ने अभी तक अतिरिक्त ट्रेनों की घोषणा नहीं की है, जिससे यात्रियों की चिंता और बढ़ गई है।