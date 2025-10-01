भोपाल में दर्शन कर लौट रहे परिवार को कार ने रौंदा, पति-पत्नी और बेटे की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दुर्गा नवमी पर तरावली मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक परिवार के तीन लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बैरसिया रोड पर बाइक सवार परिवार को सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे पीछे बैठे पत्नी और दो बच्चे सड़क पर गिर पड़े, वहीं बाइक चालक पति को कार चालक घसीटते हुए ले गया। राहगीरों ने जब कार पर पत्थर बरसाए, तो चालक ने कार को झाड़ियों में ले जाकर रोका और फरार हो गया।
हादसे में बाइक चालक पति 35 वर्षीय प्रदीप शाक्य, पत्नी 30 वर्षीय राधा शाक्य और छह साल के बेटे अंशु की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आठ साल की बेटी पूर्वी गंभीर रूप से घायल है। हमीदिया अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन के अनुसार प्रदीप शाक्य मूलत: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है। वह करोंद क्षेत्र के शांतिनगर में परिवार के साथ रहते हुए प्राइवेट काम करता था।
बुधवार को वह पत्नी और दोनों बच्चों के साथ बाइक पर बैरसिया रोड स्थित तरावली मंदिर दर्शन के लिए गया था। दोपहर करीब तीन बजे वह घर के लिए लौट रहा था, तभी हादसा हो गया। टक्कर मारने वाली कार के नंबर से मालूम हुआ कि कार गुना के किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। आरोपित चालक की अब तक पुलिस पहचान नहीं कर सकी है।
इसे भी पढ़ें... MP News: ताप्ती-मोहना नदी के घाटों से अवैध खनन, प्रतिबंध के बावजूद रेत खनन जारी, ठेकेदार कर रहा मनमानी