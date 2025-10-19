भोपाल में सड़क हादसा... खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, डिवाइडर में फंसकर चालक की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद थाने के पास शनिवार-रविवार की रात सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई। बाइक तेज रफ्तार से आकर बीच सड़क पर लगे बिजली के खंबे से टकराकर करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी, जबकि चालक खंभे के पास दो डिवाइडरों के गैप में फंस गया था। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। राहगीरों की सूचना पर मिसरोद पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया।

प्लंबिंग का काम करता था सचिन पुलिस ने कहा अब तक स्पष्ट नहीं हो सका कि बाइक को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी है या फिर बाइक चालक की गलती से ही खंभे से भिड़ंत हुई है। थाना प्रभारी संदीप पवार के अनुसार 21 वर्षीय सचिन लोधी मिसरोद क्षेत्र में रहकर प्लंबिंग का काम करता था। शनिवार-रविवार रात वह मंडीदीप की ओर से भोपाल आ रहा था, तभी मिसरोद थाने से करीब 300 मीटर पहले उसका शव डिवाइडर में फंसा था।