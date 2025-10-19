मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में सड़क हादसा... खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, डिवाइडर में फंसकर चालक की मौत

    नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद थाने के पास शनिवार-रविवार की रात सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई। बाइक तेज रफ्तार से आकर बीच सड़क पर लगे बिजली के खंबे से टकराकर करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी, जबकि चालक खंभे के पास दो डिवाइडरों के गैप में फंस गया था।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 10:20:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:20:40 PM (IST)
    भोपाल में सड़क हादसा... खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, डिवाइडर में फंसकर चालक की मौत
    भोपाल में सड़क हादसा

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नर्मदापुरम रोड पर मिसरोद थाने के पास शनिवार-रविवार की रात सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौत हो गई। बाइक तेज रफ्तार से आकर बीच सड़क पर लगे बिजली के खंबे से टकराकर करीब 20 फीट दूर जाकर गिरी, जबकि चालक खंभे के पास दो डिवाइडरों के गैप में फंस गया था। उसके सिर पर गंभीर चोट लगी थी। राहगीरों की सूचना पर मिसरोद पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया।

    प्लंबिंग का काम करता था सचिन

    पुलिस ने कहा अब तक स्पष्ट नहीं हो सका कि बाइक को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मारी है या फिर बाइक चालक की गलती से ही खंभे से भिड़ंत हुई है। थाना प्रभारी संदीप पवार के अनुसार 21 वर्षीय सचिन लोधी मिसरोद क्षेत्र में रहकर प्लंबिंग का काम करता था। शनिवार-रविवार रात वह मंडीदीप की ओर से भोपाल आ रहा था, तभी मिसरोद थाने से करीब 300 मीटर पहले उसका शव डिवाइडर में फंसा था।


    भारी वाहन की चपेट में आने से राहगीर की मौत

    उधर मिसरोद क्षेत्र के ही समरधा में शराब दुकान के सामने एक भारी वाहन की चपेट में आकर पैदल राहगीर की मौत हो गई। 45 वर्षीय सुनील सिंह, निवासी समरधा टोला मजदूरी करता था। वह शनिवार देर रात शराब दुकान के पास से घर लौट रहा था। इसी बीच सड़क पार करते समय कोई एक भारी वाहन उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस दोनों ही मामलों में सीसीटीवी के जरिए घटना की जांच कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.