MP में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी, CM मोहन यादव ने IIT मद्रास संग मिलकर बनाया प्लान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। IIT मद्रास के सहयोग से मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास होगा। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मंथन करने देशभर के अधिकारी भोपाल में जुटेंगे। प्रशासन अकादमी भोपाल में 15 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। IIT मद्रास के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के लगभग 500 अधिकारी शामिल होंगे। इस एक दिवसीय सेमिनार में मध्य प्रदेश स्टेक होल्डर्स एलाइमेंट मीटिंग फॉर डेटा-ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशन (DDHI) का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे।

IIT के विशेषज्ञ एमपी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे सेमिनार में मद्रास IIT के विशेषज्ञ एमपी के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे कि कैसे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और इसके लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। आइआइटी मद्रास और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग देशभर में ऐसे 100 सेमिनार किए गए हैं। इसी क्रम में भोपाल में भी यह सेमिनार आयोजित किया गया है। स्थानीय स्तर पर सटीक डेटा, तकनीकी विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और मृत्यु दर को घटाने के आशय से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में डेटा-ड्रिवन हाइपर लोकल इंटरवेंशन (DDHI) कार्यक्रम की शुरुआत की है।