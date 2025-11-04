मेरी खबरें
    Bhopal में सड़क बनी तालाब... मेट्रो निर्माण के दौरान डीआईजी बंगला चौराहे पर फूटी कोलार की मेन फीडर लाइन

    MP News: शहर के डीआईजी बंगला चौराहे पर मंगलवार शाम अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कोलार की मेन फीडर लाइन फूट गई। शाम करीब साढ़े पांच बजे मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान पोकलेन की बकेट जमीन के नीचे बिछी पाइप लाइन से टकरा गई, जिससे उसमें बड़ा छेद हो गया। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव सड़क पर फैल गया और पूरा चौराहा तालाब में बदल गया।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 10:45:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 10:45:35 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के डीआईजी बंगला चौराहे पर मंगलवार शाम अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कोलार की मेन फीडर लाइन फूट गई। शाम करीब साढ़े पांच बजे मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान पोकलेन की बकेट जमीन के नीचे बिछी पाइप लाइन से टकरा गई, जिससे उसमें बड़ा छेद हो गया। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव सड़क पर फैल गया और पूरा चौराहा तालाब में बदल गया।

    पानी भरने से स्थिति बिगड़ी

    घनी आबादी और भारी ट्रैफिक वाले इस क्षेत्र में पानी भरने से स्थिति और बिगड़ गई। सड़क पर घुटनों-घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। चारों ओर लंबा जाम लग गया और पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा। इसके बावजूद भी कई घंटे तक वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना मिलते ही जल कार्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कंट्रोल रूम से मेन फीडर लाइन को बंद कराया गया।


    सुधारने में चार से पांच घंटे का समय लगा

    विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पाइप लाइन को सुधारने में चार से पांच घंटे का समय लगेगा। देर रात तक सुधार कार्य जारी था। बताया जा रहा है कि ईंटखेड़ी में होने वाले इज्तिमा के मद्देनजर मेट्रो निर्माण कार्य को तेज गति से किया जा रहा है। इसी दौरान लापरवाही से यह घटना घटित हुई, जिससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हुई बल्कि आसपास के इलाकों में जल आपूर्ति पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

