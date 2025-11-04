Bhopal में सड़क बनी तालाब... मेट्रो निर्माण के दौरान डीआईजी बंगला चौराहे पर फूटी कोलार की मेन फीडर लाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के डीआईजी बंगला चौराहे पर मंगलवार शाम अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कोलार की मेन फीडर लाइन फूट गई। शाम करीब साढ़े पांच बजे मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान पोकलेन की बकेट जमीन के नीचे बिछी पाइप लाइन से टकरा गई, जिससे उसमें बड़ा छेद हो गया। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव सड़क पर फैल गया और पूरा चौराहा तालाब में बदल गया।

पानी भरने से स्थिति बिगड़ी घनी आबादी और भारी ट्रैफिक वाले इस क्षेत्र में पानी भरने से स्थिति और बिगड़ गई। सड़क पर घुटनों-घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। चारों ओर लंबा जाम लग गया और पुलिस को ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा। इसके बावजूद भी कई घंटे तक वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। सूचना मिलते ही जल कार्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कंट्रोल रूम से मेन फीडर लाइन को बंद कराया गया।