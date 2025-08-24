मप्र में ‘माखनचोर’ छवि बदलने पर सियासत, कांग्रेस ने CM पर साधा निशाना

नईदुनिया, भोपाल। जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि राज्य सरकार भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े विशेषण ‘माखनचोर’ को बदलना चाहती है। उनका कहना था कि यह शब्द मुगलों के दुष्प्रचार से आया है और संस्कृति विभाग इसके लिए अभियान चलाएगा। मुख्यमंत्री ने कथावाचकों से भी अपील की थी कि वे सही तथ्य समाज तक पहुंचाएं।

इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। शनिवार को धार में एक कार्यक्रम के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवान कृष्ण की जीवन कथाओं को विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं। सिंघार ने कहा कि सदियों से कृष्ण लीलाओं का उत्सव मनाया जा रहा है। क्या अब वह सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं को बदलना चाहते हैं?