भोपाल रिटायर्ड IAS हत्याकांड: फरार केयरटेकर पर 50 हजार का इनाम; 5 राज्यों में तलाश, पुलिस की 15 टीमें जुटीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपित केयरटेकर वरुण कुमार पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इस बीच उसके डिजिटल फुटप्रिंट की तलाश में मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने अपनी दो विशेष तकनीकी टीमों को भी मैदान में उतार दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की 11 और भोपाल जोन-एक की चार टीमें लगाई गई हैं। अलग-अलग 15 टीमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में उसके संभावित ठिकानों और संपर्कों को खंगाल रही हैं। वहीं टेक्निकल सेल उसके पुराने मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट की खोज में जुटी है। आगरा और ग्वालियर में पूछताछ दरअसल, पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वरुण की मोबाइल लोकेशन का नहीं मिलना है। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पटियाला और आगरा निवासी उसकी दो बहनों से पूछताछ की है। ग्वालियर निवासी उसके पिता और सौतेली मां से भी जानकारी ली गई है।

आगरा-मथुरा रूट पर वरुण की आखिरी लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की दिशा में निगरानी बढ़ाई है। रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि आगरा के बाद वरुण ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और किस दिशा में गया।