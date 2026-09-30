मनरेगा का ₹6,000 करोड़ बकाया: MP में थमी विकास कार्यों की रफ्तार, सप्लायरों का भुगतान अटका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी (ग्रामीण) यानी वीबी- जी राम जी लागू हुए तीन माह होने जा रहे हैं लेकिन प्रदेश में पूर्ववर्ती योजना मनरेगा के अंतर्गत पहले हो चुके और वर्तमान में चल रहे कार्यों का करीब छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान नहीं मिला है।

यह राशि केंद्र सरकार से मिलनी है। इसमें बड़ी राशि निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली सामग्री से संबंधित है। धीमी हुई विकास कार्यों की रफ्तार भुगतान नहीं मिलने के कारण कई कार्यों की गति धीमी हो गई है, जबकि कुछ काम बंद भी हो गए हैं। लंबित राशि जारी करने के लिए राज्य शासन की ओर से केंद्र सरकार से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश से अधिकारियों की टीम भी दिल्ली गई थी।