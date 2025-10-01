RSS Path Sanchalan: भोपाल विभाग में निकलेंगे संघ के 373 पथ संचलन, डेढ़ लाख स्वयंसेवक सम्मिलित होंगे

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विजयादशमी पर अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर रहा है। इस वर्ष में संघ ने पूरे साल के लिए कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें स्वयंसेवकों का सबसे पहला कार्यक्रम पथ संचलन है, जो इस बार बस्ती और मंडल स्तर पर निकाले जाएंगे। संघ के भोपाल विभाग में 373 स्थानों पर पथ संचलन निकालने की योजना है, जिनमें लगभग डेढ़ लाख स्वयंसेवक भाग लेंगे। यह पथ संचलन दो से 12 अक्टूबर तक निकाले जाएंगे।

संघ के भोपाल विभाग में पांच जिलों में 26 नगर और छह खंड आते हैं। इनके अंतर्गत 279 बस्ती और भोपाल विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में 94 मंडल (प्रत्येक मंडल में 8-10 गांव) शामिल हैं। इन्हीं बस्ती और मंडल स्तर 373 पथ संचलन निकाले जाएंगे।