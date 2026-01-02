मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आज भोपाल आएंगे RSS प्रमुख डॉ भागवत, दो दिन में चार सम्मेलनों को करेंगे संबोधित

    आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास पर भोपाल आएंगे। शताब्दी वर्ष के तहत वे युवा संवाद, जन सम्मेलन, सामाजिक सद्भाव और शक्ति सम्मेलन को संब ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 09:14:39 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 09:14:39 AM (IST)
    आज भोपाल आएंगे RSS प्रमुख डॉ भागवत, दो दिन में चार सम्मेलनों को करेंगे संबोधित
    सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत आज दो दिन के प्रवास पर भोपाल आ रहे हैं। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार सुबह भोपाल दो दिवसीय प्रवास पर।
    2. कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में युवाओं से संवाद कार्यक्रम।
    3. राष्ट्र निर्माण, एआई, स्वदेशी जैसे विषयों पर चर्चा।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत दो दिन के प्रवास पर शुक्रवार सुबह भोपाल आ रहे हैं। वह पहले दिन सुबह 10:30 बजे से युवाओं को संबोधित करेंगे। एक घंटे के कार्यक्रम में वह संवाद भी करेंगे, जो मुख्य रूप से राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, एआइ जैसी तकनीक के समय में सामाजिक मूल्यों से संतुलन, वैश्विक परिस्थितियों में देश के युवाओं की भूमिका और स्वदेशी जैसी विषयों पर बात कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष में उपलब्धि वाले मध्य भारत प्रांत के युवाओं को बुलाया गया है।

    यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा। ये आयोजन संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होंगे। दूसरा आयोजन प्रमुख जन सम्मेलन होगा, जिसमें भोपाल विभाग के 1500 प्रमुख जन सम्मिलित होंगे। यहां डा. मोहन भागवत का व्याख्यान होगा। प्रश्नोत्तर का सत्र नहीं रखा गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले संस्था प्रमुख सम्मिलित होंगे।


    अगले दिन यानी शनिवार सुबह 9:30 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सामाजिक सद्भाव सम्मेलन होगा, जिसमें विभिन्न समाज के लोग रहेंगे। वह शाम को भोपाल स्टेशन के पास केशव निडम में शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें भोपाल की महिलाएं सम्मिलित होंगी। इन आयोजनों में दो बड़ी बातें हैं। एक तो यह कि उन्हें बुलाया गया है जो आरएसएस के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक नहीं हैं। दूसरा, शक्ति सम्मेलन में 40 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को आमंत्रित किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.