मप्र में ग्रामीण पुलिस डिजिटल पुलिसिंग में आगे, भोपाल-इंदौर जैसे महानगर पीछे; सीसीटीएनएस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

प्रशांत व्यास, नवदुनिया भोपाल। मध्यप्रदेश में डिजिटल पुलिसिंग को लेकर जारी की गई नवीनतम सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) रिपोर्ट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है। संसाधनों के अभाव में जूझने वाली ग्रामीण पुलिस हाईटेक और डिजिटल पुलिसिंग के क्षेत्र में तकनीकी संसाधनों से लैस नगरीय पुलिस को काफी पीछे छोड़ चुकी है।

रतलाम, राजगढ़ और सतना-मंदसौर समेत अनेक जिले एफआइआर के समय पर आनलाइन अपलोडिंग, केस डायरी की एंट्री, ई-समन की जनरेशन और सर्विस रिपोर्ट व घटनास्थल के डिजिटल नक्शों की अपलोडिंग में महानगरों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके उलट, राजधानी भोपाल और आर्थिक केंद्र इंदौर, जहां कमिश्नरी सिस्टम लागू है और पर्याप्त अधिकारियों के साथ उन्नत तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं, वहां कई थानों में एफआइआर और केस डायरी अपडेट होने में लगातार देरी होने की बात सामने आ रही है। नतीजन ग्रामीण क्षेत्र के रतलाम और राजगढ़ शीर्ष पर हैं, जबकि राजधानी भोपाल नौवें नंबर और इंदौर पुलिस तो टाप-20 से भी बाहर है।

इस तरह तैयार होती है सीसीटीएनएस की रिपोर्ट सीसीटीएनएस की रिपोर्ट में एफआइआर की समय पर आनलाइन अपलोडिंग, केस डायरी की एंट्री, ई-समन का जनरेशन, गिरफ्तारों, अज्ञात मर्ग और गुमशुदा के फोटो व प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, घटनास्थल का नक्शा, शून्य की एफआइआर और चार्जशीट के अपलोड करने जैसे कुल 14 मापदंडों के आधार पर 80 में से कुल अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा जिन मामलों में डाक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर भी 80 अंकों में से मूल्यांकन होता है। रैंकिंग सुधार के लिए अब भोपाल में साप्ताहिक रिपोर्ट शुरू सीसीटीएनएस में लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद भोपाल पुलिस ने अब साप्ताहिक रैंकिंग निकालना शुरू कर दी है। इसके जरिए अधिकारियों ने थानों में होने वाली कार्रवाई की मानिटरिंग बढ़ाई है। डिजिटल पुलिसिंग को लेकर जिन थानों में लापरवाही बरती जा रही है, वहां पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। साथ ही तकनीकि सहायता भी बढ़ाई है। नतीजन अक्टूबर की रैंकिंग में भोपाल वापस टाप-10 में शामिल हुआ है।