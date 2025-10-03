MP में आज से पांच दिन बंद रहेगा समग्र पोर्टल, नहीं बनेंगे ये सरकारी दस्तावेज, जानें कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में समग्र आईडी पोर्टल बीते दो दिन से आवेदकों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यह पोर्टल शुक्रवार से पांच दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के शासकीय दस्तावेज नहीं बन सकेंगे।
दरअसल, अपडेशन कार्य के चलते पोर्टल को तीन अक्टूबर शाम सात बजे से पांच अक्टूबर शाम सात बजे तक बंद किया जाएगा। इससे पहले ही तकनीकी खामी आने के कारण पोर्टल का सर्वर ठप हो गया है। इस वजह से रोज हजारों लोग समग्र आइडी, ई-केवाईसी व अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं।
भोपाल में हर दिन 300 से अधिक समग्र आइडी के आवेदन निजी और लोकसेवा केंद्र में किए जाते हैं। जानकारी के अनुसार, समग्र पोर्टल और इसके अंतर्गत सभी सेवाओं को जल्द ही नए सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल को पांच दिन के लिए बंद करने का नोटिस भी जारी किया गया है।
