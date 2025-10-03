MP में आज से पांच दिन बंद रहेगा समग्र पोर्टल, नहीं बनेंगे ये सरकारी दस्तावेज, जानें कारण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में समग्र आईडी पोर्टल बीते दो दिन से आवेदकों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यह पोर्टल शुक्रवार से पांच दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के शासकीय दस्तावेज नहीं बन सकेंगे।

तकनीकी खामी के कारण पोर्टल का सर्वर ठप दरअसल, अपडेशन कार्य के चलते पोर्टल को तीन अक्टूबर शाम सात बजे से पांच अक्टूबर शाम सात बजे तक बंद किया जाएगा। इससे पहले ही तकनीकी खामी आने के कारण पोर्टल का सर्वर ठप हो गया है। इस वजह से रोज हजारों लोग समग्र आइडी, ई-केवाईसी व अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं।