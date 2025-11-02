MP में साफ-सफाई को लेकर दारोगा से मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित ईदगाह हिल्स में शनिवार को साफ-सफाई को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने नगर निगम के सफाई दारोगा के साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद नगर निगम कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जानें पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, वार्ड नंबर 10 ईदगाह हिल्स में संजय टांक सफाई दारोगा के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार सुबह वे क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान वहां रहने वाले मनीष नाम के व्यक्ति और उसके साथी ने उनसे सवाल किया कि “दारोगा कौन है?” जब संजय टांक ने बताया कि वे ही दारोगा हैं, तो दोनों ने कहा कि क्षेत्र में सफाई नहीं होती।
संजय टांक ने जवाब दिया कि सभी जगह सफाई कराई जाती है और यदि कहीं गंदगी है तो बताएं। इस पर वे दोनों उन्हें साथ ले गए और थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। यह घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
इसके बाद दारोगा और अन्य सफाईकर्मी शाहजहांनाबाद थाने पहुंचे और घेराव किया। उनका कहना था कि यदि ऐसे हमले होते रहेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। कर्मचारियों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
मामला दर्ज
शाहजहांनाबाद थाना प्रभारी उमेश पाल सिंह ने बताया कि सफाई दारोगा की शिकायत पर मनीष और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
