MP में साफ-सफाई को लेकर दारोगा से मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र स्थित ईदगाह हिल्स में शनिवार को साफ-सफाई को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने नगर निगम के सफाई दारोगा के साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद नगर निगम कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

जानें पूरा मामला पुलिस के अनुसार, वार्ड नंबर 10 ईदगाह हिल्स में संजय टांक सफाई दारोगा के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार सुबह वे क्षेत्र का निरीक्षण करने निकले थे। इसी दौरान वहां रहने वाले मनीष नाम के व्यक्ति और उसके साथी ने उनसे सवाल किया कि “दारोगा कौन है?” जब संजय टांक ने बताया कि वे ही दारोगा हैं, तो दोनों ने कहा कि क्षेत्र में सफाई नहीं होती।