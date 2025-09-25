महाकाल के दर पर पहुंचे संजय दत्त, बोले- 'मैं इतने सालों से आने की कोशिश कर रहा था, आज बुलावा आया'

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। फिल्म अभिनेता संजय दत्त गुरुवार को महाकाल मंदिर पहुंचे। वे यहां बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में आना मेरा सौभाग्य है। बाबा ने आज मुझे यहां बुलाया है, मैं हमेशा यहां पर आता रहूंगा।

भस्म आरती के अनुभव को लेकर जब उसने सवाल पूछा गया तो संजय दत्त ने कहा कि मेरे पास उस अनुभव को बताने के लिए शब्द नहीं है। मुझे जो बाबा की शक्ति का अहसास हुआ है। अभिनेता ने कहा कि जब भोले बाबा बुलाएंगे तो सभी आते हैं, मैं इतने सालों से यहां आने की कोशिश कर रहा था, आज बाबा महाकाल का बुलावा आया। संजय ने हर-हर महादेव के जयकारे भी लगाए।

उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां वे महाकाल के दर्शन के साथ माता हरसिद्धी और गढ़ कालिका के दर्शन के साथ अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे है। महाकाल महालोक बनने के बाद से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं।

नवरात्र के दौरान हो रहे अनुष्ठान

उज्जैन में नवरात्र के दौरान देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। माता हरसिद्धी और माता गढ़कालिका की विशेष आरती और शृंगार किया जा रहा है। माता हरसिद्धी मंदिर में हर शाम में दीपमालिका लगाई जाती हैं, जिनके दर्शन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है।