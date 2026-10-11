भोपाल में PM मोदी, अंबानी और सुधा मूर्ति के नाम पर 25 लाख की साइबर ठगी, विदिशा की महिला शिकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और सुधा मूर्ति जैसी हस्तियों के नाम का इस्तेमाल कर साइबर ठगों ने विदिशा निवासी 43 वर्षीय ज्योति कोरी को अपने जाल में फंसा लिया। आरोपितों ने एक्सवेल ट्रेडिंग कंपनी में बड़े लोगों के निवेश का दावा करते हुए उन्हें ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया।

भरोसे में आकर महिला ने अलग-अलग किस्तों में करीब 25 लाख रुपये लगा दिए, लेकिन बाद में उनके साथ धोखाधड़ी होने का पता चला। मामले में विदिशा के सिविल लाइन थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर केस डायरी भोपाल के कोलार थाने भेजी गई है।