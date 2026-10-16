SIR In MP: भोपाल के 4.5 लाख 'लापता' वोटर्स की तलाश तेज, 2900 बीएलओ मैदान में, अब तक 71 हजार नाम फिर जोड़े गए

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जिले में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण)के दौरान करीब चार लाख 50 हजार मतदाओं के नाम सूची से काट दिए गए थे। इन मतदाताओं का वर्ष 2003 का रिकॉर्ड सहित अन्य जानकारी का सत्यापन नहीं हुआ था, लेकिन अब इन मतदाताओं की तलाश कर फिर से सूची में नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस कार्य में 2900 बीएलओ को लगाया गया है, जो कि अब तक 71 हजार मतदाताओं के नाम जोड़ चुके हैं।

जानकारी के अनुसार सात विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, हुजूर, गोविंदपुरा, नरेला, मध्य, उत्तर व दक्षिण-पश्चिम में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, इसके बाद सूची का प्रकाशन कर दिया था। अब फिर से मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चल रहा है।