MP के स्कूलों में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से लगेंगी कक्षाएं, परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी होंगे चिन्हित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी बोर्ड 10वीं व 12वीं परीक्षा सात फरवरी से शुरू होंगी। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नौवीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा 28 अगस्त से शुरू होंगी, जो सितंबर तक चलेंगी। वहीं छमाही परीक्षाएं दिसंबर में होंगी।

परीक्षा के परिणाम को सुधारने के लिए प्रयास विभाग ने वार्षिक और बोर्ड परीक्षा के परिणाम को सुधारने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इन दोनों परीक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाएगा और उनके लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी। अगर इन परीक्षाओं में ज्यादा विद्यार्थी कमजोर निकलकर आए, तो उनकी तैयारी कराने में शिक्षकों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए अभी से प्राचार्यों को निर्देश देकर बच्चों की तैयारियों पर जोर दिया जाएगा।