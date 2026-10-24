नेशनल हेराल्ड जमीन विवाद में BDA को झटका, भोपाल जिला कोर्ट ने खारिज किया बेदखली का केस, CEO बोले- लेंगे कानूनी सलाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नेशनल हेराल्ड की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आवंटित जमीन से बेदखली के मामले में जिला न्यायालय ने भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) का सिविल केस खारिज कर दिया है। पंचम सिविल न्यायाधीश डिंपल कश्यप की अदालत ने शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में बीडीए ने जमीन के कथित दुरुपयोग के आधार पर आवंटन निरस्त कर बेदखली की मांग की थी।

भुगतान से जुड़ा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन एजेएल को वर्ष 1981 में एमपी नगर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स में 1.14 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। इस परिसर से हिंदी दैनिक नवजीवन का प्रकाशन होता था। वर्ष 1992 में अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान से जुड़ा मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन है।