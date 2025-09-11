नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर डाली गई हर पोस्ट सिर्फ दोस्तों तक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र तक भी पहुंच सकती है। भोपाल में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया, जब एक महिला ने पति को डराने के लिए कई गोलियां खाकर वाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया।

स्टेटस की भाषा और तस्वीर देखकर खुदकुशी की आशंका बनी। मेटा के सुरक्षा एल्गोरिदम ने इस पोस्ट को खुदकुशी मानते हुए तुरंत साइबर सेल और स्थानीय पुलिस को अलर्ट भेज दिया। पुलिस टीम महिला के घर पहुंची तो महिला के होश उड़ गए।

पूछताछ में सामने आया कि महिला ने सिर्फ पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। महिला ने बताया कि उसे पथरी की शिकायत है। उसने जो गोलियां खाई थीं, वह उसी बीमारी की थीं। उसने सिर्फ नाराजगी जताने और पति को संदेश देने के लिए ऐसा किया था।

दुख भरा गाना लगा था, कैप्शन में लिखा- अब तुम आजाद हो..गुडबाय

क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, 30 वर्षीय महिला भोपाल शहर के छोला क्षेत्र में रहती है। बुधवार तड़के 4:32 बजे उसने वाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था, जिसमें महिला एक हाथ में मुठ्ठीभर गोलियां लिए दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही दूसरे हाथ से वह गोलियां खा रही थी। उसके स्टेट्स पर एक दुख भरा गाना भी लगा था। वहीं स्टेटस के कैप्शन में महिला ने लिखा था- 'अब तुम आजाद हो बेटू, गुडबाय।' मेटा के एल्गोरिदम के जरिए इंदौर साइबर सेल तक सूचना पहुंची और फिर वहां से भोपाल साइबर सेल को जानकारी दी गई। पुलिस ने तुरंत छोला थाना क्षेत्र में यह सूचना पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची। वहां पूछताछ में मामला खुदकुशी का न होकर कुछ और ही निकला।