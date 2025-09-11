मेरी खबरें
    'अब तुम आजाद हो बेटू, गुडबाय' पति को डराने के लिए वाट्सएप पर डाला स्‍टेटस, पुलिस घर पहुंची तो पत्‍नी के होश उड़े

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:38:51 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 11:01:26 PM (IST)
    पति से मजाक करना पत्‍नी को पड़ गया भारी।

    1. खुदकुशी की शंका में मेटा की सूचना पर पुलिस ने दी दस्तक।
    2. पुलिस को देख महिला के उड़े होश, फिर बताई पूरी सच्‍चाई।
    3. बोली- मैंने तो पति को डराने के लिए खाई थीं पथरी की गोलियां।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर डाली गई हर पोस्ट सिर्फ दोस्तों तक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र तक भी पहुंच सकती है। भोपाल में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया, जब एक महिला ने पति को डराने के लिए कई गोलियां खाकर वाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया।

    स्टेटस की भाषा और तस्वीर देखकर खुदकुशी की आशंका बनी। मेटा के सुरक्षा एल्गोरिदम ने इस पोस्ट को खुदकुशी मानते हुए तुरंत साइबर सेल और स्थानीय पुलिस को अलर्ट भेज दिया। पुलिस टीम महिला के घर पहुंची तो महिला के होश उड़ गए।

    पूछताछ में सामने आया कि महिला ने सिर्फ पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। महिला ने बताया कि उसे पथरी की शिकायत है। उसने जो गोलियां खाई थीं, वह उसी बीमारी की थीं। उसने सिर्फ नाराजगी जताने और पति को संदेश देने के लिए ऐसा किया था।

    दुख भरा गाना लगा था, कैप्शन में लिखा- अब तुम आजाद हो..गुडबाय

    क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान के अनुसार, 30 वर्षीय महिला भोपाल शहर के छोला क्षेत्र में रहती है। बुधवार तड़के 4:32 बजे उसने वाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था, जिसमें महिला एक हाथ में मुठ्ठीभर गोलियां लिए दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही दूसरे हाथ से वह गोलियां खा रही थी। उसके स्टेट्स पर एक दुख भरा गाना भी लगा था। वहीं स्टेटस के कैप्शन में महिला ने लिखा था- 'अब तुम आजाद हो बेटू, गुडबाय।' मेटा के एल्गोरिदम के जरिए इंदौर साइबर सेल तक सूचना पहुंची और फिर वहां से भोपाल साइबर सेल को जानकारी दी गई। पुलिस ने तुरंत छोला थाना क्षेत्र में यह सूचना पहुंचाई, जिसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची। वहां पूछताछ में मामला खुदकुशी का न होकर कुछ और ही निकला।

    इस तरह पुलिस तक पहुंचती है जानकारी

    साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी के अनुसार, मेटा कंटेंट मोडरेशन सिस्टम के माध्यम से उपयोगकर्ता द्वारा खुदकुशी जैसे हानिकारक कंटेंट का लाइव वीडियो बनाने या पोस्ट डालने पर डिटेक्ट कर लेता है। मेटा के क्राइसिस प्रोटोकाल के तहत यूजर के मोबाइल व आइपी एड्रैस के तहत लोकेशन ट्रेस की जाती है। जिस क्षेत्र में घटना होती है, उस क्षेत्र में साइबर की आइसीसीसीसी के तहत संबंधित साइबर सेल को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है।

