    'चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ हैं...' घायल युवक के उपचार के लिए शिवराज सिंह ने बढ़ाया हाथ

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 09:52:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 09:52:03 PM (IST)
    'चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ हैं...' घायल युवक के उपचार के लिए शिवराज सिंह ने बढ़ाया हाथ
    शिवराज सिंह ने घायल का हालचाल लिया और ढांढस बंधाया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंसानियत और अपनत्व की मिसाल उस समय देखने को मिली, जब सीहोर जिले के भैरूंदा क्षेत्र के सुकरवास में लोगों ने गांव के बेटे महेंद्र मेहरा को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महेंद्र की हालत नाजुक देख लोगों ने 50, 100 और 1000 रुपये तक की मदद की। गांव के इसी सामूहिक प्रयास से महेंद्र को इलाज के लिए भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

    'मामा हमेशा साथ हैं'- शिवराज सिंह

    जैसे ही यह खबर क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, वे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल का हालचाल लिया और परिजनों को ढांढस बंधाया। शिवराज ने कहा कि चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पूरे गांव ने एक परिवार की जिस तरह मदद की, यह दृश्य दिल को छू लेने वाला है। मैंने अस्पताल आकर भांजे से मुलाकात की और डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली।

    शिवराज सिंह ने दिए बेहतर इलाज के निर्देश

    शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में चिकित्सकों से महेन्द्र की सेहत की विस्तृत जानकारी ली और उसके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपनों का साथ मिल जाए तो कठिन समय भी आसान हो जाता है।

    बता दें कि भैरूंदा के सुकरवास निवासी भांजे महेंद्र मेहरा सड़क हादसे में गंभीर चोटिल हुए, तो पूरे गांव ने मिलकर न केवल उनके इलाज के लिए सहयोग राशि जुटाई, बल्कि अपनी दुआओं और साथ से भी हौंसला दिया।

