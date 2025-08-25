'चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ हैं...' घायल युवक के उपचार के लिए शिवराज सिंह ने बढ़ाया हाथ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंसानियत और अपनत्व की मिसाल उस समय देखने को मिली, जब सीहोर जिले के भैरूंदा क्षेत्र के सुकरवास में लोगों ने गांव के बेटे महेंद्र मेहरा को बचाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल महेंद्र की हालत नाजुक देख लोगों ने 50, 100 और 1000 रुपये तक की मदद की। गांव के इसी सामूहिक प्रयास से महेंद्र को इलाज के लिए भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

'मामा हमेशा साथ हैं'- शिवराज सिंह जैसे ही यह खबर क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, वे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल का हालचाल लिया और परिजनों को ढांढस बंधाया। शिवराज ने कहा कि चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पूरे गांव ने एक परिवार की जिस तरह मदद की, यह दृश्य दिल को छू लेने वाला है। मैंने अस्पताल आकर भांजे से मुलाकात की और डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली।

परेशानियाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपनों का साथ मिल जाए तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। भैरूंदा के सुकरवास निवासी भांजे महेंद्र मेहरा सड़क हादसे में गंभीर चोटिल हुए, तो पूरे गांव ने मिलकर न केवल उनके इलाज के लिए सहयोग राशि जुटाई, बल्कि अपनी दुआओं और साथ से भी हौसला दिया। मैंने… pic.twitter.com/qxTTksanIg — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 25, 2025 शिवराज सिंह ने दिए बेहतर इलाज के निर्देश शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में चिकित्सकों से महेन्द्र की सेहत की विस्तृत जानकारी ली और उसके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपनों का साथ मिल जाए तो कठिन समय भी आसान हो जाता है।