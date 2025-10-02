मेरी खबरें
    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 04:16:16 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 04:23:58 PM (IST)
    Bhopal में दशहरे पर चौंकाने वाली घटना, युवक युवतियां कार से आए, रावण पुतला दहन करके फरार, आयोजकों में हड़कंप
    भोपाल में अज्ञात लोगों ने रावण के पुतले को जला दिया।

    1. दशहरा समारोह से पहले रावण दहन हो गया।
    2. बिना नंबर की कार से आए थे युवक युवती।
    3. सुबह छह बजे पुतले में लगा दी आग, भागे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में दशहरे से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे कुछ अज्ञात युवक-युवती कार से मैदान में पहुंचे और नशे की हालत में रावण के पुतले को आग के हवाले कर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय लोगों और आयोजनकर्ताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम शाम को भारी भीड़ के बीच होना था।

    घटना की जानकारी मिलते ही समिति सदस्यों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक रावण का पुतला पूरी तरह जल चुका था। चश्मदीदों के अनुसार, युवकों की हरकतें संदिग्ध थीं और वे तुरंत मौके से भाग निकले। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार ने बताया कि आरोपित बिना नंबर की कार से आए थे, उनकी तलाश की जा रही है!

