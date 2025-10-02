Bhopal में दशहरे पर चौंकाने वाली घटना, युवक युवतियां कार से आए, रावण पुतला दहन करके फरार, आयोजकों में हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल के बाग मुगालिया इलाके में दशहरे से पहले एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सुबह करीब 6 बजे कुछ अज्ञात युवक-युवती कार से मैदान में पहुंचे और नशे की हालत में रावण के पुतले को आग के हवाले कर फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय लोगों और आयोजनकर्ताओं में हड़कंप मच गया, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम शाम को भारी भीड़ के बीच होना था।