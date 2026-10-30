सिंहस्थ 2028: उज्जैन में नहीं होगी दूध की किल्लत, ₹255 करोड़ से तैयार हो रहा अत्याधुनिक डेयरी प्लांट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में दूध की मांग पूरी करने के लिए आसपास के जिलों से दूध पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए डेयरियों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाई जा रही है। उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से तीन लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया अत्याधुनिक संयंत्र बनाया जा रहा है। इसे सिंहस्थ 2028 से पहले शुरू करने का लक्ष्य है।

जबलपुर में पनीर प्लांट को फिर शुरू करने की तैयारी भोपाल में 40 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट शुरू किया गया है। इसके अलावा सागर में डेयरी संयंत्र की क्षमता बढ़ाने, ग्वालियर और शिवपुरी में मौजूदा संयंत्रों के सुदृढ़ीकरण तथा जबलपुर में पनीर प्लांट को फिर शुरू करने की तैयारी है।