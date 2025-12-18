मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 04:13:00 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 04:13:25 AM (IST)
    SIR प्रक्रिया अंतिम चरण में, पत्रक जमा करने और डिजिटाइजेशन का आज अंतिम दिन
    SIR के तहत गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन गुरुवार रात तक पूरा हो जाएगा।

    HighLights

    1. 23 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन
    2. 5.74 करोड़ से अधिक पत्रकों का डिजिटाइजेशन
    3. दावा-आपत्ति का निराकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के अंतर्गत गणना पत्रक जमा करने और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य गुरुवार को पूरा हो जाएगा। रात बारह बजे इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके साथ ही दावा-आपत्ति के आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

    चुनाव आयोग के रिकार्ड के अनुसार अब तक 5,74,06,140 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। जिन लगभग 12 लाख मतदाताओं द्वारा गणना पत्रक अधूरे भरे गए थे, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बूथ लेवल ऑफिसरों ने संपर्क किया। इस दौरान हजारों की संख्या में पत्रकों में आवश्यक सुधार भी कराए गए।


    प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने नाम सूची से हटाए गए हैं। मृत, अनुपस्थित तथा स्थानांतरित मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां तैयार की जाएंगी और संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।

    मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या हटाने के लिए नागरिकों को दावा और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा। इन सभी आवेदनों का निराकरण संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। चुनाव आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और भरोसेमंद बनाना है।

