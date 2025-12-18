SIR प्रक्रिया अंतिम चरण में, पत्रक जमा करने और डिजिटाइजेशन का आज अंतिम दिन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के अंतर्गत गणना पत्रक जमा करने और उनके डिजिटाइजेशन का कार्य गुरुवार को पूरा हो जाएगा। रात बारह बजे इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके साथ ही दावा-आपत्ति के आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

चुनाव आयोग के रिकार्ड के अनुसार अब तक 5,74,06,140 मतदाताओं के गणना पत्रकों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। जिन लगभग 12 लाख मतदाताओं द्वारा गणना पत्रक अधूरे भरे गए थे, उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बूथ लेवल ऑफिसरों ने संपर्क किया। इस दौरान हजारों की संख्या में पत्रकों में आवश्यक सुधार भी कराए गए।