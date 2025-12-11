मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR in MP: भोपाल में एक जैसे नाम वाले 65,000 वोटर, मतदाताओं का घर-घर सत्यापन करेगी BLO टीम

    SIR in MP: भोपाल जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां सामने आई हैं। बीएलओ ऐप ने ऐसे 65 हजार मतदाताओं को चिह्नित किया है जिनके नाम या उनके रिश्तेदारों के नाम एक जैसे हैं, जबकि कई नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 11:30:59 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 12:26:38 AM (IST)
    SIR in MP: भोपाल में एक जैसे नाम वाले 65,000 वोटर, मतदाताओं का घर-घर सत्यापन करेगी BLO टीम
    SIR: भोपाल में 65 हजार डीएसई प्रविष्टियां और 46 हजार एएसडी पत्रकों का सघन सत्यापन शुरू

    HighLights

    1. 10,838 वरिष्ठ मतदाताओं की आयु आधारित जांच
    2. 46 हजार ASD पत्रकों में विसंगतियों की पहचान
    3. मतदाता नाम हटाने से पहले बीएलए की पुष्टि

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ऐप ने करीब 65 हजार ऐसे मतदाताओं की पहचान की है जिनके नाम या उनके पिता के नाम एक जैसे हैं, तथा कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों की सूची में दर्ज पाए गए। इन सभी को DSE (डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री) श्रेणी में चिह्नित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब इनके सत्यापन का अवसर मिल गया है और आने वाले सात दिनों तक बीएलओ घर-घर जाकर जांच करेंगे।

    naidunia_image

    इसके अलावा 85 से 120 वर्ष आयु वर्ग के 10,838 मतदाताओं तथा 46 हजार ASD (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत) पत्रकों का भी फील्ड सत्यापन किया जाएगा। BLO App द्वारा पकड़ी गई इन विसंगतियों को अब ऐप में जोड़े गए चार नए फीचर्स की मदद से सुधारा जाएगा।


    उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से प्रारंभ हुए एसआईआर के तहत 6 दिसंबर तक कुल 21,25,908 गणना पत्रक जमा किए गए। इन सभी की प्रविष्टियाँ बीएलओ ऐप पर दर्ज की गईं, जिसके बाद ऐप ने त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड की पहचान की।

    DSE कैटेगरी वाले वोटर्स के घर जाएंगे BLO

    डीएसई श्रेणी में आने वाले मतदाताओं का बीएलओ उनके पते पर पहुंचकर सत्यापन करेंगे। यदि व्यक्ति मौके पर मिलता है तो उसका नाम सूची में यथावत रखा जाएगा, अन्यथा हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदाता नाम हटाने से पहले बीएलओ को राजनीतिक दलों के बीएलए के सामने जानकारी पढ़कर सुनानी होगी, जिसके बाद बीएलए के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज ऐप पर अपलोड किए जाएंगे।

    SIR के दौरान 46 हजार एएसडी पत्रकों में भी विसंगतियां पाई गईं। ये वे प्रविष्टियां हैं जिनमें मतदाता अनुपस्थित, शिफ्टेड या मृत पाए गए थे। इन सभी की जानकारी बीएलओ द्वारा दोबारा एकत्र की जाएगी। वहीं जिन मामलों में मतदाता या उनके रिश्तेदारों के नाम 2003 की सूची से मेल नहीं खाते, उन्हें भी सुधारकर सत्यापित किया जाएगा ताकि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम गलत तरीके से न कटे।

    निर्वाचन आयोग ने अनकलेक्टेबल मतदाताओं का पुनः सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले कुल 10,838 मतदाताओं में 5,129 पुरुष और 5,709 महिला शामिल हैं। बीएलओ इन सभी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर उनकी स्थिति की पुष्टि करेंगे।

    बीएलओ ऐप के चार नए फीचर और उनका उद्देश्य

    1. 85 प्लस/Proveable ASD for Re-Verification- 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं और एएसडी श्रेणी के मतदाताओं का दोबारा सत्यापन।

    2. Duplicate Elector Verification- 65 हजार डीएसई प्रविष्टियों की जांच।

    3. Upload BLO-BLA MOM- मतदाता नाम हटाने पर बीएलए से पुष्टि और हस्ताक्षर अपलोड करना।

    4. Re-Verification Logical Discrepancies- 46 हजार एएसडी विसंगतियों का समाधान।

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि एसआईआर का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। अब आयोग के निर्देशानुसार 85+ आयु वाले मतदाताओं, एएसडी मामलों, डीएसई और त्रुटिपूर्ण पत्रकों का पुनः सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से अनावश्यक रूप से न हटे।

    विधानसभा क्षेत्र डिजिटाइज पत्रक नो मैपिंग विथ मैपिंग अनकलेक्टेबल पत्रक कुल गणना पत्रक
    बैरसिया 2,40,672 2,093 2,38,579 13,247 2,53,919
    उत्तर 1,98,960 12,826 1,86,134 50,748 2,49,708
    नरेला 2,78,230 34,258 2,43,972 76,624 3,54,854
    दक्षिण-पश्चिम 1,72,057 22,645 1,49,412 62,082 2,34,139
    मध्य 1,79,176 16,818 1,62,358 65,069 2,44,245
    गोविंदपुरा 3,02,433 36,361 2,66,072 99,476 4,01,909
    हुजूर 3,17,579 25,829 2,91,750 69,555 3,87,134
    कुल 16,89,107 1,50,830 15,38,277 4,36,801 21,25,908

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.