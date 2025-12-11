SIR in MP: भोपाल में एक जैसे नाम वाले 65,000 वोटर, मतदाताओं का घर-घर सत्यापन करेगी BLO टीम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओ ऐप ने करीब 65 हजार ऐसे मतदाताओं की पहचान की है जिनके नाम या उनके पिता के नाम एक जैसे हैं, तथा कुछ मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों की सूची में दर्ज पाए गए। इन सभी को DSE (डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री) श्रेणी में चिह्नित किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब इनके सत्यापन का अवसर मिल गया है और आने वाले सात दिनों तक बीएलओ घर-घर जाकर जांच करेंगे।

इसके अलावा 85 से 120 वर्ष आयु वर्ग के 10,838 मतदाताओं तथा 46 हजार ASD (अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत) पत्रकों का भी फील्ड सत्यापन किया जाएगा। BLO App द्वारा पकड़ी गई इन विसंगतियों को अब ऐप में जोड़े गए चार नए फीचर्स की मदद से सुधारा जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार बैरसिया, उत्तर, नरेला, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्रों में 4 नवंबर से प्रारंभ हुए एसआईआर के तहत 6 दिसंबर तक कुल 21,25,908 गणना पत्रक जमा किए गए। इन सभी की प्रविष्टियाँ बीएलओ ऐप पर दर्ज की गईं, जिसके बाद ऐप ने त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड की पहचान की। DSE कैटेगरी वाले वोटर्स के घर जाएंगे BLO डीएसई श्रेणी में आने वाले मतदाताओं का बीएलओ उनके पते पर पहुंचकर सत्यापन करेंगे। यदि व्यक्ति मौके पर मिलता है तो उसका नाम सूची में यथावत रखा जाएगा, अन्यथा हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदाता नाम हटाने से पहले बीएलओ को राजनीतिक दलों के बीएलए के सामने जानकारी पढ़कर सुनानी होगी, जिसके बाद बीएलए के हस्ताक्षरयुक्त दस्तावेज ऐप पर अपलोड किए जाएंगे।