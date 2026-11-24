राज्य ब्यूरो, भोपाल: सड़क दुर्घटनाओं के फर्जी दस्तावेज बनाकर बीमा कंपनियों से दावा राशि हासिल करने के मामलों की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया है। इसकी अध्यक्षता पुलिस मुख्यालय की सीआइडी शाखा के डीआइजी करेंगे।

सीआइडी के सहायक महानिरीक्षक (एआइजी), डीएसपी, निरीक्षक और जिलों में दर्ज बीमा संबंधी आपराधिक मामलों के विवेचक भी इसमें सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त 2026 के निर्देश के पालन में बनी यह टीम प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दर्ज बीमा धोखाधड़ी के मामलों की जांच की प्रगति पर नजर रखेगी और नए मामलों में अपराध दर्ज कराने का प्रस्ताव दे सकेगी।