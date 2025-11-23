Agriculture Industries in MP: मध्य प्रदेश के हर जिले में लगेंगे कृषि आधारित छोटे-छोटे उद्योग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हर जिले में कृषि आधारित छोटे-छोटे उद्योग लगाए जाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग कार्य योजना बना रहा है। उद्देश्य है कि कम लागत के उद्योगों का जाल पूरे प्रदेश में बुना जाए। निवेश संवर्धन योजना के माध्यम से निवेशकों की मदद भी की जाएगी। सहकारी समितियों को भी इसमें आगे किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कृषि क्षेत्र का है। दलहन, तिलहन से लेकर कई उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। इस उत्पादन को अब किसानों की आर्थिक स्थिति से जोड़कर वर्ष 2026 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 13 दिसंबर को सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर कृषि आधारित उद्योगों की कार्य योजना प्रदेशवासियों के सामने रखी जाएगी।