World COPD Day 2025: सांस की बीमारी को बड़ी कर रहीं इन्हेलर की छोटी गलतियां, एम्स भोपाल के शोध में आया सामने

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अगर आप या आपके परिवार में कोई अस्थमा (दमा) या सीओपीडी (सांस की पुरानी बीमारी) के लिए इन्हेलर (दमा पंप) इस्तेमाल करता है, तो उसके तरीके को नजरअंदाज न करें। एम्स भोपाल ने एक शोध में पाया है कि लगभग 70 प्रतिशत मरीज अपना इन्हेलर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हेलर के इस्तेमाल की यह छोटी गलती बीमारी को बड़ा अथवा अधिक गंभीर बना रही है।

दवा गले में जमा हो रही सीओपीडी यानी "क्रोनिक आब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज" पर एम्स का यह अध्ययन पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के अल्केश कुमार खुराना के नेतृत्व में हुआ है। इस दौरान विशेषज्ञों ने पाया कि इन्हेलर के इस्तेमाल में मरीज दो बड़ी गलतियां कर रहे थे, जिससे दवा फेफड़ों तक पहुंचने के बजाय गले में ही जमा हो रही थी।

86 प्रतिशत मरीज ''स्पेसर'' नहीं लगा रहे थे पहला एमडीआइ मीटर डोज इन्हेलर यानी पंप वाला इन्हेलर इस्तेमाल करने वाले 86 प्रतिशत मरीज ''स्पेसर'' (एक प्लास्टिक का डिब्बा जो पंप के आगे लगाया जाता है) नहीं लगा रहे थे। स्पेसर न लगाने से दवा तेजी से निकलती है और गले में ही अटक जाती है। 60 प्रतिशत मरीज गहरी और जोरदार सांस नहीं खींच रहे थे दूसरा डीपीआइ ड्राइ पाउडर इन्हेलर यानी पाउडर वाला इन्हेलर इस्तेमाल करने वाले 60 प्रतिशत मरीज गहरी और जोरदार सांस नहीं खींच रहे थे। पाउडर वाली दवा को फेफड़ों के अंदर तक खींचने के लिए जोर से सांस लेना बहुत जरूरी होता है। हल्की सांस लेने से दवा मुंह या गले में ही रह जाती है।