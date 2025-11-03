Air India की दिल्ली-बैंगलोर फ्लाइट में अचानक दिखा धुआं, भोपाल में हुई इमरजेंसी लैडिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सोमवार की शाम अचानक एयर इंडिया की एक फ्लाइट में धुंआ दिखने से इमरजेंसी लैडिंग करानी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार, यह उड़ान दिल्ली से बैंगलोर (Air India Delhi-Bengaluru flight) जा रही थी। तकनीकी दिक्कत आने के बाद फ्लाइट की भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैडिंग कराई गई। विमान के कार्गो में कार्गो में धुंआ दिखने की बात कही जा रही है। हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित है।
खबरों की मानें तो, दिल्ली से बैंगलोर जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-2487 में पायलट को कुछ दिक्कत लगी। जिसके बाद एटीसी से संपर्क कर भोपाल एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने के लिए परमिशन मांगा गया। इधर, उड़ान संख्या 164 POB में धुएं की सूचना के कारण भोपाल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया।
जैसे ही फ्लाइट लैंड किया, वैसे ही लोगों की जान में जान आई। Air India की दिल्ली से बैंगलोर जा रही विमान में कुल 164 यात्री सवार थे। सभी सुरक्षित यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रहने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कुछ देर में जांच के बाद विमान रवाना होगा।