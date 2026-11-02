नरसिंहपुर में रॉन्ग साइड से आई अनियंत्रित कार ने स्कूटी को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बाल-बाल बचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर के खैरीनाका क्षेत्र में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक संभाल रहे होमगार्ड को टक्कर मारने का प्रयास किया। रॉन्ग साइड से आ रहे इस कार चालक ने इसी दौरान स्कूटी को टक्कर मारी जिससे युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है।

यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए होमगार्ड योगेश शर्मा पुराने सोयाबीन प्लांट के पास तैनात थे। नरसिंहपुर से करेली की ओर जा रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार (एमपी 20 सीसी 2293) रॉन्ग साइड से पहुंची और जवान को टक्कर मारने का प्रयास किया। उसने पीछे हटकर अपनी जान बचाई।