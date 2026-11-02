मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

नरसिंहपुर में रॉन्ग साइड से आई अनियंत्रित कार ने स्कूटी को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बाल-बाल बचा

शहर के खैरीनाका क्षेत्र में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक संभाल रहे होमगार्ड को टक्कर मारने का प्रयास किया।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 10:45:01 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 10:45:01 PM (IST)
नरसिंहपुर में रॉन्ग साइड से आई अनियंत्रित कार ने स्कूटी को रौंदा, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड बाल-बाल बचा
नरसिंहपुर में रॉन्ग साइड से आई अनियंत्रित कार ने स्कूटी को रौंदा

HighLights

  1. रॉन्ग साइड आई तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक होमगार्ड को निशाना बनाया
  2. स्कूटी को टक्कर मारने से युवती के दोनों पैरों में हुआ फ्रैक्चर
  3. कार छोड़कर चालक मौके से फरार, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, नरसिंहपुर। शहर के खैरीनाका क्षेत्र में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार चालक ने ट्रैफिक संभाल रहे होमगार्ड को टक्कर मारने का प्रयास किया। रॉन्ग साइड से आ रहे इस कार चालक ने इसी दौरान स्कूटी को टक्कर मारी जिससे युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है।

यातायात थाना प्रभारी ममता तिवारी ने बताया कि भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए होमगार्ड योगेश शर्मा पुराने सोयाबीन प्लांट के पास तैनात थे। नरसिंहपुर से करेली की ओर जा रही तेज रफ्तार ऑल्टो कार (एमपी 20 सीसी 2293) रॉन्ग साइड से पहुंची और जवान को टक्कर मारने का प्रयास किया। उसने पीछे हटकर अपनी जान बचाई।


स्कूटी को रौंदकर झाड़ियों में घुसी अनियंत्रित कार, युवती के दोनों पैर फ्रैक्चर

इसके बाद ही स्कूटी को टक्कर मारकर कार करीब 50 मीटर आगे जाकर झाड़ियों में घुस गई। कार चालक मौके से फरार हो गया है। स्कूटी चला रहा बासादेही नयाखेड़ा निवासी विक्रम कौरव घायल हुआ है, स्कूटी सवार मुस्कान मेहरा के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं।

घायलों को पहुंचाया गया जिला अस्पताल, फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस

लोगों ने ऑटो से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।